Catella Real Estate AG erwirbt zwei Objekte in Madrid

München: Catella Real Estate AG hat den Kauf von zwei Bürogebäuden in Madrid, eines in der Calle Albasanz 15B und eines in Julián Camarillo 11, abgeschlossen. Beide Objekte wurden für den Nachhaltigkeitsfonds „Sarasin Sustainable Properties – European Cities“ angekauft.

Die beiden Gebäude befinden sich im Stadtteil Julián Camarillo in Madrid und wurden zu Beginn der 2000er Jahre erbaut. Sie bieten eine Gesamtfläche von mehr als 13.000 qm und über 300 Stellplätze. Der Bürokomplex in der Calle Albasanz 15b erstreckt sich über 5-Geschosse, die Allgemeinflächen des Gebäudes wurden im letzten Jahr modernisiert. Das zweite erworbene Objekt mit der Adresse Julián Camarillo 11 ist langfristig an die Stadt Madrid vermietet.

Im Rahmen der Transaktion wurde Catella Real Estate von CMS und Almar beraten. Beide Transaktionen in Madrid waren eine gemeinschaftliche Transaktion zwischen der Catella Real Estate AG und der Catella AM Iberia. Die Catella AM Iberia wird das Objekt auch im Asset Management übernehmen.