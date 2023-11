Clifford Chance berät Joint Venture des von Tristan Capital Partners gemanagten „CCP 5-Core-Plus-Fonds“ und Investa Real Estate bei Verkauf einer Gewerbeimmobilie

Niehl: Clifford Chance hat ein Joint Venture des von Tristan Capital Partners gemanagten „CCP 5-Core-Plus-Fonds“ und Investa Real Estate beim Verkauf einer Gewerbeimmobilie an die CAIROS Gruppe beraten. Das Objekt mit einer Mietfläche von 6.900 qm befindet sich an der Amsterdamer Straße 172-174 und ist langfristig an die VdS Schadenverhütung vermietet. Die Immobilie gehörte zu einem Portfolio von acht Bürogebäuden, das Tristan Capital Partners Ende 2019 von der Cording Real Estate Group (heute: „Edmond de Rothschild Real Estate„) erworben hatte.