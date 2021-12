CLS vermietet über 8.500 Quadratmeter in Deutschland

Hamburg: In Essen zeichnete CLS für das Multi-Tenant-Objekt The Brix einen langjährigen Mietvertrag über zehn Jahre mit einem Bildungsträger, welcher insgesamt 2.607 qm in der Immobilie in der Kruppstraße 16 mietet. BNP Paribas Real Estate war bei der Anmietung beratend tätig. CLS hat das Objekt im April dieses Jahres mit einem Leerstand von rund 28% erworben.

In Berlin konnte CLS für das Objekt Adlershofer Tor einen Sieben-Jahres-Mietvertrag über 1.317 qm abschließen. Neuer Mieter ist die Humboldt-Universität zu Berlin. Mit dem Mietabschluss ist die Immobilie nun vollständig vermietet. Hierbei hat Cushman & Wakefield die Anmietung beratend vermittelt.

Zudem hat CLS zwei weitere Mietverträge über insgesamt 1.275 qm für das Flexion in Berlin sowie das Ideenwerk in München gezeichnet. Bereits Anfang November meldete CLS einen erfolgreichen Mietabschluss über 3.336 qm im Office Connect. Eine Behörde des Landes Nordrhein-Westfalen mietet die Flächen in der Immobilie im Kölner Airport Businesspark langfristig an.