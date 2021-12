CR Investment Management schließt weitere Transaktionen aus German Property Group Portfolio ab

Berlin: CR Investment Management hat weitere Liegenschaften aus dem Immobilienportfolio der insolventen German Property Group verkauft. Bereits im Juni 2021 wurde ein unbebautes Grundstück in Panketal in Brandenburg veräußert. Bis Ende des Jahres konnten drei weitere Liegenschaften in Brandenburg und Niedersachsen verkauft werden: Dazu zählen ein unbebautes Grundstück mit einer Fläche von 36.616 qm in Schwarzheide sowie eine denkmalgeschützte ehemalige Lederfabrik in Zehdenick, die auf einer Grundstücksfläche von 21.283 qm großes Entwicklungspotenzial bietet. In Salzgitter wurde ein leerstehendes Kloster mit einer Grundstücksfläche von 13.773 qm verkauft. Das Objekt steht nicht unter Denkmalschutz.

CR wurde von der BBL Brockdorff Rechtsanwaltsgesellschaft exklusiv mit dem Vertrieb der Immobilien der GPG beauftragt.