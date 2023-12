Haidhausen: In der ehemaligen Rohde & Schwarz-Firmenzentrale in ist es R&S Immobilienmanagement gelungen, 1.855 qm an drei Unternehmen zu vermieten. Größter Mieter wird die calm Tagesklinik, die ab dem dritten Quartal 2024 knapp 1.120 qm im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss bezieht. Im vierten Obergeschoss ziehen ab März die Signal Iduna Dialog Service GmbH auf 325 qm und die BUWOG Bauträger GmbH auf etwa 410 qm ein.

Alle Mieter wurden vermittelt durch Colliers International.