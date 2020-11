Deka Immobilien kauft Bürogebäude in Paris

Paris: Die Deka Immobilien hat für rund 80 Mio. Euro ein Bürogebäude von der AG Real Estate in Paris erworben. Das Objekt wird in den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka ImmobilienMetropolen eingebracht. Die Liegenschaft „Theodore“ aus dem 19. Jahrhundert wurde 2015 bis 2017 mit Blick auf eine effiziente Flächennutzung nach internationalen Marktstandards und unter Erhalt des historischen Charakters in ein modernes multifunktionales Büroobjekt umstrukturiert. Das Gebäude hat eine Fläche von rund 3.400 qm und ist vollständig an Adidas vermietet. Das Objekt befindet sich im lebhaften Geschäftsviertel zwischen Oper und Börse im 9. Arrondissement, in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare.