Deka Immobilien kauft Bürohochhaus in Australien

Melbourne : Die Deka Immobilien hat sich für einen Kaufpreis von rund 280 Millionen Euro ein hochwertiges Büroobjekt in Australien, kaufvertraglich gesichert. Verkäufer der Liegenschaft ist Dexus. Das Gebäude soll in das Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal eingebracht werden. Das hochwertige Bürohochhaus 452 Flinders Street wurde 1994 errichtet und umfasst eine vermietbare Fläche von mehr als 38.000 qm, 276 Fahrradstellplätze sowie hochwertig ausgestattete „End of Trip Facilities“. Hauptmieter ist die Jacobs Group.