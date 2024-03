Deka Immobilien kauft Top-Immobilien in Kanada

Kanada: Die Deka Immobilien hat einen Kaufvertrag zum Erwerb eines Class-A-Bürokomplexes in Vancouver mit einem Joint Venture zwischen Oxford Properties und dem Canada Pension Plan Investment Board abgeschlossen. Die Objekte werden in das Portfolio des Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienGlobal aufgenommen.

Die beiden Gebäude umfassen insgesamt eine Fläche von rund 39.000 qm und bieten 235 Stellplätze in einer Tiefgarage. Das 22-stöckige Gebäude in der 401 West Georgia Street, das 1984 erbaut und 2020 renoviert wurde, ist an rund 24 Mieter vermietet, darunter Aon Canada, Desjardins und ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant. Das angrenzende 9-stöckige Gebäude in der 402 Dunsmuir Street, das 2020 gebaut wurde, ist vollständig von Amazon Web Services Canada belegt.