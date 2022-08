Deutsche Fonds Holding erzielt Anschlussvermietungen in Köln, Hagen und Heiligenhaus

Stuttgart: Die Deutsche Fonds Holding GmbH konnte drei Vermietungserfolge für Immobilien in Köln, Hagen und Heiligenhaus erzielen. Alle drei Objekte gehören zu geschlossenen Fonds der DFH-Gruppe.

Die real GmbH hat 9.188 qm Einzelhandelsfläche und zusätzlich 435 Stellplätze zum 1. Juli 2022 angemietet und ist damit alleiniger Mieter der Immobilie in Heiligenhaus. Fondsgesellschaft und gleichzeitig Vermieter der Immobilie ist die Colonia Anlage-Dienst Vermittlung Immobilienbeteiligungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft „Merkens drei“.

Die Fondsgesellschaft AXA GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs-Kommanditgesellschaft „Merkens zweiundzwanzig“, Vermieter des Rathauses und Geschäftszentrums in Hagen, konnte zu Anfang Juli eine Fläche von 334 qm an eine selbstständige Finanzberaterin der Postbank neu vermieten. Damit ist das Objekt mit einer Gesamtfläche von 23.833 qm wieder vollständig vermietet.

Die Fondsgesellschaft Colonia Nordstern Immobilien Beteiligungs-GmbH & Co. KG „Galerie Wiener Platz“ konnte eine Fläche von rund 971 qm an einen internationalen Betreiber von Plasmapheresezentren vermieten. Somit wird die Büroetage im 1. OG des Büro- und Geschäftszentrums in Köln zukünftig für die Gewinnung und Verarbeitung von Blutplasma genutzt. Der Mietbeginn wird nach umfangreichen Umbauarbeiten voraussichtlich im 4. Quartal 2022 erfolgen.