N A S erwirbt Value-Add-Objekt von Postbank und plant Repositionierung

Leipzig: Die N A S Invest hat die Value-Add-Büroimmobilie „Forum am Mariannenpark“ an der Grenze zur Innenstadt von der Postbank erworben. Das Büroobjekt in der Rohrteichstraße 16-20 umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 46.000 qm und ist derzeit zu 26% vermietet.

Das „Forum am Mariannenpark“ wurde 1995 errichtet und hält fast 34.000 qm Bürofläche und 481 Parkplätze – davon 459 in der hauseigenen Tiefgarage – vor. Rund 12.000 qm entfallen auf Lagerflächen, eine Kantine und ein teilweise überdachtes Atrium.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate begleitet. Der Käufer wurde rechtlich von den Rechtsanwälten Dr. Mittelstein & Partner beraten.