Adrian Real Estate ernennt Timo Tschammler zum Senior Advisor in Deutschland

Frankfurt : Ardian hat heute die Berufung von Timo Tschammler (43) zum Senior Advisor für seine Real Estate-Sparte bekanntgegeben. In dieser Rolle wird er Ardian Real Estate zukünftig sowohl bei der Identifikation von Investmentopportunitäten in der DACH-Region als auch beim Fundraising unterstützen. Die vergangenen acht Jahre war er für JLL Deutschland, zuletzt als CEO, tätig. In dieser Rolle verantwortete er mehr als 1.000 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von mehreren 100 Millionen Euro, jährliche Investmenttransaktionen von bis zu 10 Milliarden Euro und Vermietungen mit einem Flächenumsatz von bis zu 600.000 qm im Jahr. Seit Herbst 2020 fokussiert er sich auf die von ihm gegründete Beratungsgesellschaft TwainTowers und seine privaten Investmentaktivitäten.