Deutschlandzentrale von Arla Foods bleibt im Düsseldorfer „W2“

Düsseldorf: Die deutsche Tochtergesellschaft der dänisch-schwedischen Molkereigenossenschaft Arla Foods wird ihren Sitz auch weiterhin in der „W2“ Wahlerstraße 2 am Standort Düsseldorf beibehalten. CBRE hat Arla Foods in den Verhandlungen zur Verlängerung des Mietvertrags mit der Vermieterin, der LHI Gruppe, exklusiv beraten. Die LHI Gruppe wurde bei der Vermietung von BNP Paribas Real Estate im Rahmen eines Landlord-Mandates beraten. Mit 5.500 qm Mietfläche ist Arla Foods der Hauptmieter des insgesamt 8.000 qm großen Gebäudes.