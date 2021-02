DIC Asset AG vermietet 7.600 qm in Frankfurt und 2.200 qm in Heidelberg

Frankfurt/Heidelberg: Die DIC Asset AG vermeldet die Abschlüsse von zwei Mietverträgen.

In der Büroimmobilie „Palazzo Fiorentino“ im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen wurden 7.600 qm Bürofläche direkt zum Auszug des Vormieters nachvermietet. Der neue Mieter ist eine Behörde der Stadt Frankfurt am Main. Sie hat einen Vertrag deutlich über 10 Jahre abgeschlossen. Die Immobilie verfügt über insgesamt 10.900 qm und ist im Besitz eines offenen Immobilien-Spezial-AIF mit Fokus auf Büro.

Auch in einem Multi-Tenant-Büroobjekt in Heidelberg wurde zu Jahresbeginn ein bestehender Mietvertrag über rund 2.200 qm mit einem Weiterbildungszentrum vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Das Objekt in der Vangerowstraße ist im Besitz eines offenen Immobilien-Spezial-AIF und ist aktuell zu 100% vermietet.