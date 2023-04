DIEAG vermietet zwei Gebäude bei Berlin

Berlin: Der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG gelingt durch die Akquise des neuen Hauptmieters nahezu die Vollvermietung des kürzlich fertiggestellten und ursprünglich als Büroensemble angelegten Mizar Gate Office (MGO). Die Novum Hospitality Gruppe mietet langfristig zwei der insgesamt drei Einzelgebäude mit insgesamt 12.405 qm. In Haus C entstehen unter der Longstay-Marke „acora Living the City“ 175 Serviced-Apartment-Einheiten. Im Haus A entsteht das Lifestyle-Designhotel „the niu Pax“ mit 150 Zimmern. Die Eröffnung ist für Sommer 2024 vorgesehen. Das dritte Einzelgebäude, Haus B, wird als Bürogebäude genutzt und verzeichnet aktuell einen Vermietungsstand von ca. 70%.

Alle Gebäude des Mizar Gate Office entsprechen den gültigen Energiestandards nach EnEV 2016. Den Mietern stehen insgesamt 240 PKW-Stellplätze zur Verfügung, davon 89 in der Tiefgarage sowie 151 oberirdisch.

Im Vermietungsprozess war Times Real Estate vermittelnd und Hogan Lovells als Rechtsanwälte tätig.