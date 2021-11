DVI, Formac Consult und Sascha Gechter Management realisieren gemeinsam Bürohaus „C1“ am Berliner Alexanderplatz

Berlin: Die Projektpartner DVI Gruppe, Formac Consult Real Estate GmbH und Sascha Gechter Management GmbH errichten gemeinsam ein neues Bürohaus am Fuße des Fernsehturms am Alexanderplatz. Unter dem Projektamen „C1 – Central One Midtown Offices“ entstehen bis Anfang 2024 insgesamt rund 12.000 qm Mietfläche auf acht Geschossen, die vorrangig von Büros und im Erdgeschossbereich unter anderem von Einzelhandel und Gastronomie genutzt werden sollen.

Das von Faber & Faber Architekten aus Berlin entworfene Bürohaus wird nach seiner voraussichtlichen Fertigstellung zum Jahresanfang 2024 über multifunktional nutzbare Büroflächen sowie eine Tiefgarage mit 100 Fahrradstellplätzen, Ladepunkten für E-Bikes und elf Pkw-Stellplätzen verfügen.