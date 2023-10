DW Real Estate erzielt Vollvermietung der Dresdner Annenhöfe

Dresden: Die DW Real Estate hat in den Annenhöfen neun Monate nach Baufertigstellung die Vollvermietung erzielt. In dem modernen Büroneubau in bester Innenstadtlage wurden die letzten Flächen mit rund 3.200 qm von einer internationalen Wirtschaftsprüfungskanzlei gemietet. Das Gebäude verfügt insgesamt über etwas mehr als 20.000 qm Mietfläche.

Neben den bereits seit längerem feststehenden Nutzern (u.a. Landeshauptstadt Dresden, IU Internationale Hochschule, Rohde + Schwarz sowie ADP) haben sich neu auch die Porsche-Beratungstochter MHP (rund 1.000 qm) und das Barkhausen Institut der TU Dresden mit einer Demo- und Labfläche für die Forschung im Bereich Internet of Things (rund 550 qm im Erdgeschoss) für die Annenhöfe entschlossen. Zudem sind die Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss an Retailer und Fachhändler, wie beispielsweise Bolia und Calumet, vermietet worden.