Edmond de Rothschild REIM erwirbt Logistikobjekt in Amsterdam

Amsterdam: Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management hat eine Logistikanlage am Flughafen Schiphol erworben. Die Anlage am Fokkerweg 165-167 (Oude Meer) wurde von der Kroonenberg Groep für den Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund (EIREF) erworben. Das Gebäude mit einer Gesamtfläche von 4.355 qm ist an das Transportunternehmen R. Nagel und das Logistikunternehmen Ritra Cargo vermietet.

Edmond de Rothschild REIM wurde von Wallstone Capital, CDL Real Estate, VBC Notarissen und SGS Search beraten. Die Kroonenberg Groep wurde von Houthoff beraten.