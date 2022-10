Fachmarktzentrum in Wittstock/Dosse wechselt den Besitzer

Wittstock/Dosse: Das Fachmarktzentrum an der Meyenburger Chaussee 34-36 in Brandenburg ist in neuem Besitz: Lührmann Berlin hat beim Verkauf von einer Erbengemeinschaft an ein Family Office aus Niedersachsen beraten und war vermittelnd tätig. Das Objekt soll langfristig im Bestand des Käufers gehalten werden.

Das Fachmarktzentrum bietet über 5.000 qm Gesamtmietfläche, verteilt auf zwei Gebäude. Kaufland, Deichmann und KiK sind die Ankermieter. Weitere Flächen werden von Tchibo, einer Bäckerei und einer Filiale der Deutschen Post genutzt.