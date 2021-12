FAUN Umwelttechnik bringt Wasserstoff nach Bremen

Bremen: Die FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG hat in der Walter-Geerdes-Str. 22 eine neue Produktionsstätte, speziell für Wasserstoff-Lkw, eröffnet. Insgesamt hat FAUN Umwelttechnik rund 4.850 qm angemietet, davon entfallen rund 4.030 qm auf die Hallen-, Werkstatt- und Sozialfläche und rund 820 qm auf die Bürofläche.

Gemeinsam mit der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH hat die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG die Ansiedlung begleitet. Eigentümer und Vermieter des Objektes ist die GIANT Bremen g19 GmbH & Co. KG.