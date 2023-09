Französischer Fonds erwirbt 12.100 qm großes Light-Industrial- und Büroimmobilienensemble in Wolfsburg

Wolfsburg: Der französische Fonds SCPI Eurovalys erwirbt das 12.100 qm große Light-Industrial- und Büroimmobilienensemble an der Hannoverschen Straße 2A in Wolfsburg im Rahmen eines strukturierten Prozesses von der Harpen-Unternehmensgruppe. Die Liegenschaft, bestehend aus 2 Bürogebäuden, 3 (Werk-) Hallen sowie einem Parkhaus ist vollständig und langfristig an ein Unternehmen aus dem Automobilbereich vermietet. Die Transaktion wurde von Avison Young vermittelt. Rechtlich und technisch berieten Norton Rose Fulbright und Bavaria PS. Advenis beriet den Käufer.