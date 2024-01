GEA mietet Flächen in Düsseldorf

Düsseldorf: Der Technologiekonzern GEA verlegt seine Firmenzentrale in die Quartiersentwicklung „maxfrei“ an der Ulmenstraße und mietet ca. 8.700 qm Fläche. Hamburg Team und Interboden realisieren gemeinsam das Objekt. Die Mietfläche in dem fünfgeschossigen Neubau soll Mitte 2025 zur Verfügung stehen. Anteon war vermittelnd tätig.

Das 3,3 ha große „maxfrei“ umfasst noch ein weiteres Bürogebäude mit ca. 5.000 qm Mietfläche, dazu kommen etwa 530 Wohnungen, ca. 3.000 qm für Nahversorger, eine Kindertagesstätte sowie über 500 Pkw-Tiefgaragenstellplätze.