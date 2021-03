GIEAG Immobilien AG meldet Verkauf eines aus 55 Doppelhaushälften bestehenden Wohnportfolios in Erbendorf

Erbendorf: Die GIEAG Immobilien AG meldet den Verkauf eines aus 55 Doppelhaushälften bestehenden Bestandsportfolios in Erbendorf in der Oberpfalz. Die Doppelhaushälften mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 8.000 qm, wurden 2008 durch die Stadt Erbendorf in massiver Bauweise auf einem ca. 19.600 qm großem Grundstück errichtet und von GIEAG 2011 erworben. Das Wohnportfolio befindet sich in einem neuwertigen und gepflegten Zustand und ist aktuell – nach erfolgter Mietvertragsverlängerung – zu 100% an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet. Endnutzer der Wohneinheiten sind Angehörige der US-Streitkräfte. Der Verkauf an eine private Investorengruppe erfolgte im Rahmen eines Asset Deal. Der strukturierte Transaktionsprozess wurde auf der Verkäuferseite von der BGA Invest GmbH begleitet. Rechtliche und steuerliche Beratung erfolgte durch SATELL Rechtsanwälte Steuerberater.