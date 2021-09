Halle (Saale): Norsk vermietet Gewerbefläche an Denns BioMarkt

Halle an der Saale : NORSK Deutschland AG vermietet 590 qm Ladenfläche im projektierten Stadtquartier auf dem Gelände der ehemaligen Gravo-Druckerei am Reil-Eck an Denns BioMarkt. Ab Herbst 2023 wird der Biofacheinzelhändler hier einen weiteren Fachmarkt betreiben. Auf dem 6.175 qm großen historischen Areal entsteht inmitten des beliebten Paulus-Viertels eine Quartiersentwicklung mit ca. 137 Neubau-Wohnungen sowie ca. acht Gewerbe- und Einzelhandelsflächen. Die Mietvertragsdauer beläuft sich auf 15 Jahre.