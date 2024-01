Hauck Aufhäuser Lampe REIM übernimmt Nahversorgungszentrum „Alte Weberei“ in Bielefeld

Bielefeld: Das Real Estate Investment Management der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat im Rahmen einer Portfoliotransaktion das Nahversorgungszentrum „Alte Weberei“ in der Teutoburger Straße für den Fonds „H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland“ übernommen. Insgesamt verfügt das Objekt über eine Mietfläche von rund 12.500 qm, wovon 10.700 qm bereits vermietet sind. Ankermieter des sich im Umbau befindlichen, innerstädtischen Objekts sind die Lebensmitteleinzelhändler Kaufland und Lidl. Beide Unternehmen haben sich langfristig an den Standort gebunden, die Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) beträgt über 14 Jahre. Weitere Mieter, wie eine Apotheke und mehrere Dienstleister, Gastronomen und Einzelhändler, sorgen zugleich für zusätzliche Frequenz am Standort.

Das im 19. Jahrhundert als Weberei errichtete Gebäude wurde bereits im Jahr 1979 zu einem Supermarkt umgewidmet und bis ins Jahr 2022 durch real,- betrieben.