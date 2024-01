BlueRock Group hat alle Objekte des BlueRock Fund Cell H – Berlin Residential Growth verkauft

Berlin/Zürich: Die BlueRock Group hat die verbliebenen Objekte des BlueRock Fund PCC Ltd. Cell H – Berlin Residential Growth an private Einzelinvestoren veräußert. Der Fonds geht damit in die Liquidation.

Die jetzt verkauften Eigentumswohnungen waren Bestandteil des Projekts „LYTZ“ im Ortsteil Tiergarten in Berlin. Hier wurden nicht nur die bestehenden rund 100 Wohnungen modernisiert und ein zusätzliches Stockwerk errichtet, sondern auch die zum Objekt gehörenden Grünflächen erneuert sowie ein Seitengebäude mit zusätzlich 14 Wohnungen gebaut. Sie umfassen zusammen rund 1.550 qm Wohnfläche.

Bestandteil des 2015 gelaunchten Vehikels waren auch die Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 16 in Berlin-Tiergarten und die Johannisberger Str. 3 in Berlin-Wilmersdorf, die ebenfalls saniert und um moderne Penthouses erweitert wurden. Die hier befindlichen zusammen rund 35 Wohnungen waren bereits in der Vergangenheit veräußert worden.

Anleger des Fonds, der ein Investitionsvolumen von rund 40 Mio. Euro umfasste, waren Family Offices und vermögende Privatpersonen. Das Entwicklungs- und Asset-Management hatte MB Advisors, der Asset-Management-Arm von BlueRock in Berlin, übernommen.