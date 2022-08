Speyer: Die HIH Invest Real Estate hat ein Geschäftshaus in der Fußgängerzone an die Spiramax GmbH & Co. KG, vertreten durch ems Schäfer Consultants, verkauft. Das Objekt besteht aus zwei Gebäudeteilen an der Maximilianstraße 70-71 und an der Korngasse 26 mit insgesamt 803 qm Grundstücks- und 2.368 qm Mietfläche. Die Flächen sind nahezu vollständig für weitere gut drei Jahre an C&A vermietet.

Im Auftrag der HIH Invest vermittelte Lührmann die Immobilie.