HIH vermietet 4.800 Quadratmeter Bürofläche in Nürnberg

Nürnberg: Die HIH Invest Real Estate vermietet ca. 4.800 qm Bürofläche im Gebäude CUBE in der Kressengartenstraße 4 an den Verlag Nürnberger Presse Druckhaus. Als Makler fungierte his ImmoService aus Nürnberg.

Das 2011 errichtete Gebäude im Bürogebiet Tullnaupark gehört zu einem von der HIH Invest gemanagten Immobilien-Individualfonds. Es verfügt über knapp 7.400 qm Gesamtfläche. Der Verlag mietet den zweiten bis fünften Stock, die Kantine im Erdgeschoss und die neu geschaffenen Dachterrassen. Parkplätze stehen am Objekt und im Parkhaus zur Verfügung. Die Telekom hat als vorheriger Alleinmieter das Gebäude bereits leergezogen.