immobilien-experten-ag. gewinnt 75. Mieter für den Campus „AM OKTOGON“ in Berlin-Adlershof

Berlin: Die immobilien-experten-ag. hat das im Bau befindliche Gebäude B8 auf dem Campus „AM OKTOGON“ in Adlershof an die Adtran Networks SE vermietet. Der Neubau verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 2.300 qm, verteilt auf fünf Etagen. Das Solitärgebäude wurde von dem Berliner Architekturbüro GBP Architekten GmbH geplant und wird durch die Adolf Lupp GmbH + Co. KG als Generalunternehmer schlüsselfertig bis zum 4. Quartal 2023 errichtet. Der Mietvertrag verfügt über eine Festlaufzeit von 10 Jahren und wurde von Kasten-Mann Real Estate Advisors vermittelt.