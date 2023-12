Invesco Real Estate veräußert Logistikobjekt in Hainichen

Hainichen: Invesco Real Estate hat ein 73.500 qm großes Logistikobjekt an einen von Hines verwalteten Fonds verkauft. Die Immobilie wurde im Dezember 2022 fertiggestellt und ist vollständig an einen großen deutschen Einzelhändler vermietet. Der Verkauf wurde im Auftrag des European Value Add Fund II (EVAF II) von Invesco abgewickelt.

Das zwischen Dresden und Chemnitz gelegene Grundstück wurde Anfang 2021 erworben und in Zusammenarbeit mit der FUCHS Immobilien GmbH & Co. KG entwickelt. Entstanden ist eine neue großflächige Lagerhalle mit sieben vermietbaren Einheiten,

Zu den Beratern, die für Invesco Real Estate tätig waren, gehörten CMS (rechtlich), Re-Konzept & SMV (technisch), EY (Steuern und Struktur) und Colliers (Makler).