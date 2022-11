Knight Frank vermittelt Bürofläche im HGHI-Tower

Berlin: Knight Frank hat im Ortsteil Tiergarten die letzte Freifläche im HGHI-Tower in der Bachstraße 12 vermittelt. Damit ist das Bürogebäude, in dem auch Knight Frank Berlin ansässig ist, vollständig vermietet. Insgesamt wurden 566 qm Bürofläche in der ersten Etage an den IT-Spezialisten DSSG mbh vermietet. Eigentümer des Hauses ist Schroder Real Estate. Es handelt sich um einen Erstbezug mit Mietbeginn zum 1. November 2022 und einer Laufzeit von 5 Jahren.

Der HGHI-Tower wurde im Sommer 2020 fertiggestellt und bietet zeitgemäße Büro- und Geschäftsflächen, verteilt auf acht Stockwerke. Insgesamt umfasst das Gebäude eine Bruttofläche von knapp 5.000 qm.