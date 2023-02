LBBW Immobilien erwirbt ehemaliges Kaufhof-Areal in Stuttgart Bad Cannstatt

Bad Cannstatt: Die LBBW Immobilien-Gruppe hat in einem stufenweisen Ankauf die insgesamt rd. 4.000 qm große Fläche des ehemaligen Kaufhof-Areals in Stuttgart Bad Cannstatt erworben. Der Abbruch des oberirdischen Gebäudeteils fand Ende des vergangenen Jahres statt. Noch dieses Jahr wird die LBBW Immobilien einen Realisierungswettbewerb ausrichten, an dem insgesamt fünf Architekturbüros teilnehmen sollen. Der Baubeginn des Projekts ist voraussichtlich Ende 2024. Eine Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2027 geplant.