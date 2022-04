Logivest berät Hellmann bei Standortsuche und Neubau in Völklingen

Völklingen: Die Logivest hat für Hellmann Worldwide Logistics einen neuen Standort zur langfristigen Anmietung gefunden. Auf dem revitalisierten Industriegelände der ehemaligen Saarland-Raffinerie im Gewerbepark Ost wurde der Logistikimmobilienberater fündig. Rund 120.000 qm Logistikfläche in unmittelbarer Nähe zur A620 sowie in direkter Autobahnanbindung zu Deutschland und Frankreich stehen hier zur Verfügung. Den passenden Investor, der in enger Zusammenarbeit mit Hellmann das neue Logistikzentrum entwickelt, fand die Logivest mit der Dietz AG.