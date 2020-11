Madison International Realty erwirbt Anteile an europäischem Logistikportfolio mit 30 Objekten

Deutschland/Niederlande : Madison International Realty meldet den Kauf von Anteilen an einem europäischen Logistikportfolio mit 30 Liegenschaften. Die weiteren Anteile hält Cairn Real Estate über das lokale Logistikvehikel Gateway Fund. Madison hat zunächst 22,5 Millionen Euro investiert und will diesen Anteil in den kommenden 18 Monaten auf 50 Millionen Euro ausbauen.

Fast 90% der Immobilien nach Verkehrswert liegen an zentralen Autobahnen in der Nähe von Ballungszentren in den Niederlanden. Die restlichen Objekte sind in Deutschland in vergleichbaren Lagen angesiedelt. Das Portfolio ist zu 99,3% an internationale Nutzer vermietet. Im Schnitt wurden die modernen Logistikhallen und Gebäude der Leichtindustrie 2005 errichtet. 80% der Liegenschaften werden nur von einem Mieter – Hitachi – genutzt und wurden auf dessen Bedürfnisse hin erbaut.