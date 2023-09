Syke: Der MERCUREIM-Fond verkauft das BMW-Autohaus, das zum Portfolio der „MERCUREIM EF1 Fünfte GmbH & Co. KG“ der MERCUREIM GROUP gehört, an einen lokalen Abnehmer. Das Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von 14.455 qm und ist langfristig an einen BMW-Händler vermietet.