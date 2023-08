Lüneburg: Die Only Stores Germany GmbH mietet insgesamt 1.500 qm in der Große Bäckerstraße 6-7. Davon sind rund 1.150 qm auf zwei Etagen verteilte Verkaufsfläche. Die Fläche wurde bislang von einem Textilienanbieter genutzt und wird von Only im November übernommen. Die Eröffnung soll dann nach einem Umbau folgen. Eigentümerin des vollvermieteten Geschäftshauses mit insgesamt 2.000 qm ist Deka Immobilien. JLL hat die Anmietung vermittelt.