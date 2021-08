OSMAB zeichnet drei Mietverträge im COCO Bürocampus in Köln

Köln : Die OSMAB Unternehmensgruppe hat drei weitere Mietverträge mit insgesamt 2.730 qm Fläche im Bürocampus COCO in Ossendorf gezeichnet. Das 450connet zieht innerhalb von Ossendorf um und wird ab Dezember 2021 in der Melli-Beese-Straße ca. 1.750 qm beziehen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat ca. 500 qm Bürofläche in der Richard-Byrd-Straße 4 angemietet, das Engineering-Unternehmen Tecosim GmbH in der Richard-Byrd-Straße 6a knapp 480 qm. Bei den Mietverträgen waren nutzerseitig BNP Paribas Real Estate sowie Jones Lang LaSalle SE beratend tätig.