Norton Rose Fulbright berät Warburg-HIH Invest Real Estate bei Erwerb von Logistikhalle bei Berlin

Großbeeren : Norton Rose Fulbright hat die Warburg-HIH Invest Real Estate beim Kauf einer circa 29.000 qm großen Logistikhalle im Güterverkehrszentrum südlich von Berlin beraten. Verkäufer der Logistikimmobilie ist ein institutioneller Immobilienfonds der DWS. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Share Deals. Die Immobilie ist an Ingram Micro CFS Fulfillment vermietet und befindet sich an der Märkischen Allee 4-10. Warburg-HIH Invest wird die Immobilie in den aufgelegten Spezial-AIF für Logistikobjekte einbringen. Die Halle mit Baujahr 2010/2011 verfügt über 27.000 qm Logistik- und 1.300 qm Bürofläche.