P&P Group realisiert in Lauf an der Pegnitz 62 Wohnungen

Lauf/ Fürth: P&P Group errichtet drei jeweils viergeschossige Neubauten mit insgesamt 62 Wohneinheiten auf dem 3.300 qm großen Grundstück am Platz Plärrer 11 in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Die Einheiten mit 1- bis 3 Zimmern werden zwischen ca. 25 und 75 qm groß. Den Bewohnern stehen in einer Tiefgarage 76 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

10% der Wohnungen werden durch finanzielle Unterstützung des Landes Bayern günstiger angeboten. Das Modell der Einkommensorientierten Förderung (EOF) ermöglicht Mieten, die in der Regel 30 bis 50% unter den Preisen am freien Markt liegen.