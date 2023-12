Erfurt/Zwickau: Die P&P Group verkauft insgesamt 49 Wohnungen in Erfurt und Zwickau an private Investoren. Es handelt sich um 9 Wohnungen mit insgesamt 460 qm Fläche in der Erfurter Staufenbergallee und 40 denkmalgeschützte Wohnungen in der Nordvorstadt von Zwickau. Die modernisierten Immobilien mit 2.725 qm Wohnfläche stammen ursprünglich aus den 1950er Jahren.