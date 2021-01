Primus Valor erwirbt 467 Einheiten für Fonds Nr. 9 und Nr. 10

Mannheim : Die Primus Valor Gruppe konnte kürzlich Immobilien über knapp 47 Mio. Euro für die Fonds Nr. 9 und Nr. 10 erwerben. Zum einen wurde ein Immobilienpaket mit 448 Wohneinheiten gekauft, welches sich aufgrund des beträchtlichen Umfangs auf die aktuelle Emission „ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus“ sowie den Vorgänger „ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus“ fast zu gleichen Teilen aufspaltet. Für den Fonds ICD 10 R+ konnte ein Teilportfolio für ca. 22 Mio. Euro mit 176 Wohneinheiten mit ca. 14.700 qm Wohnfläche sowie zahlreiche Stellplätze angekauft werden. Mit dem zweiten Teilportfolio wurden ebenfalls für ca. 22 Mio. Euro 272 Wohneinheiten mit einer gesamten Wohnfläche von knapp 16.400 akquiriert. Die Objekte liegen in elf Städten, verteilt auf acht Bundesländer. Zum anderen akquirierte der Fonds ICD 9 R+ eine separate Liegenschaft in Lünen für ca. 1,85 Mio. Euro. Das 1982 erbaute reine Wohngebäude in der Dorfstraße erstreckt sich über knapp 1.700 qm Grundstücksfläche und besitzt 19 Wohneinheiten.