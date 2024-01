Primus Valor kauft Liegenschaften in Braunschweig und Wolfsburg

Braunschweig / Wolfsburg: Primus Valor hat zwei Liegenschaften in Braunschweig und Wolfsburg erworben. Der Primus Valor-Fonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) erwarb 40 Wohnungen auf 3.200 qm Wohn- und Nutzfläche sowie mehrere Garagen in Braunschweig.

Den zweiten Ankauf in Wolfsburg setzt Primus Valor mittels zweier Fonds um. Neben dem ICD 12 R+ investiert dort der Vorgängerfonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+). Die dort erworbene Liegenschaft umfasst 40 Wohneinheiten auf über 2.100 qm (ICD 11 R+) sowie knapp 87 Wohneinheiten auf ca. 4.300 qm (ICD 12 R+).