Nürnberg: B&B Hotels hat in einem Neubauprojekt am Nordostpark 15 rd. 5.000 qm BGF gemietet, um ein Hotel mit 106 Zimmern zu betreiben. Vermieter ist die WRV Unternehmensgruppe. Das Projekt besteht aus zwei Baukörpern mit Büro- und Hotelnutzung und soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertiggestellt werden. Den Mietvertrag vermittelte K:22. Für B&B war die Anwaltskanzlei Trustberg und für WRV die Sozietät BSKP Dr. Broll Schmitt Kaufmann & Partner rechtlich beratend tätig.