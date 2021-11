publity AG erzielt Vermietungserfolge für Büroimmobilien in zentralen Lagen

Frankfurt: Die publity AG hat als Asset Manager in den vergangenen Wochen einige Vermietungserfolge erzielt. Für das Objekt LES3 in Eschborn hat publity den Mietvertrag mit dem Technologie- und Business-Training-Spezialist Fast Lane Institute for Knowledge Transfer GmbH um sechs Jahre verlängert. Das Unternehmen hat eine Bürofläche von 1.574 qm in dem Objekt angemietet. In der von publity als Asset Manager betreuten Büroimmobilie in zentraler Lage im Rhein-Main-Gebiet befinden sich noch weitere renommierte Mieter, darunter das US-Telekommunikationsunternehmen Cisco Systems und der Automobilzulieferer Continental. Der Vermietungsstand des LES3 liegt insgesamt bei 100%. Weiterhin konnte publity für eine Liegenschaft in Bielefeld den Mietvertrag mit der K + S GmbH mit einer Gesamtmietfläche von 2.500 qm bis ins Jahr 2033 verlängern. In der fast vollständig vermieteten Bielefelder Immobilie befinden sich zahlreiche weitere Mieter, wie z. B. die Stadt Bielefeld.

Daneben hat publity für ein Objekt in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt einen Neuvermietungsvertrag mit dem auf Weiterbildung fokussierten Unternehmen USS GmbH abgeschlossen. Die vermietete Fläche beträgt mehr als 406 qm mit einer Vertragsdauer von drei Jahren. Für eine Immobilie in Oberursel hat publity die Fitnessstudio-Kette Get Fit als Neumieter gewinnen können. Der Fitnessstudio-Anbieter hat eine Fläche von 436 qm angemietet mit einer Laufzeit von fünf Jahren.