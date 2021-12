QUEST Investment Partners veräußert Berliner Immobilie

Berlin: QUEST Investment Partners veräußert die 1999 errichtete Büroimmobilie The Graph an einen Fonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK). Das Gebäude in der Markgrafenstraße 62/63 umfasst eine Mietfläche von 7.484 qm plus 42 Tiefgaragenplätze. The Graph erweitert das Portfolio „Urban Office RE“ auf nunmehr fünf Objekte mit insgesamt rund 32.400 qm. Das Portfolio ist Teil eines von Universal-Investment verwalteten Fonds der Bayerischen Versorgungskammer, für das QUEST Funds als Initiator und Asset Manager agiert.

Der Käufer wurde rechtlich von Pinsent Masons, steuerrechtlich von EY Tax, technisch von x.project und kaufmännisch von EY Real Estate beraten. Für den Verkäufer waren Hansa Partner Rommel & Meyer als Tax sowie Jebens Mensching als Legal Adviser tätig.