Real I.S. erzielt Mietvertragsverlängerung im Hamburger Ansgarhof

Hamburg: Die Real I.S. AG konnte einen bestehenden Mietvertrag über rund 11.000 qm mit dem langjährigen Hauptmieter des Ansgarhofs verlängern. Mieter ist die Funk Gruppe, der am Standort seine Konzernzentrale unterhält.

Die Mixed-Use-Immobilie Ansgarhof wurde 1987 in klassischer Hamburger Rotklinkerarchitektur errichtet und umfasst rund 16.000 qm für Büro-, Einzelhandels-, Gastronomie- und Lagerflächen sowie über 200 Stellplätze für Pkw. Das neungeschossige Objekt unweit des Gänsemarkts ist derzeit an 15 gewerbliche Mieter vollständig vermietet. Die Real I.S. hatte das Gebäude im Jahr 2010 für den Immobilienspezialfonds „BGV IV“ erworben.