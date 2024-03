Real I.S. kauft erste Immobilie in Portugal für den „REALISINVEST EUROPA“

Lissabon: Die Real I.S. AG hat die Büroimmobilie „K-Tower“ für den offenen Immobilienpublikumsfonds „REALISINVEST EUROPA“ erworben. Verkäufer ist der familiengeführte Entwickler KREST Real Estate Investment.

Der „K-Tower“ wurde 2023 fertiggestellt und befindet sich in der Av. Aquilino Ribeiro Machado 8–8E. Das 14-stöckige Hochhaus mit einer Gesamtmietfläche von ca. 15.000 qm umfasst vor allem Büroflächen, ergänzt durch Terrassen sowie Duschen und Umkleiden. Darüber hinaus verfügt das Objekt über 157 Pkw-Stellplätze sowie diverse Fahrradstellplätze. Fast 50% der Pkw-Stellplätze sind mit E-Ladestationen ausgestattet. Ankermieter ist Critical TechWorks, ein Joint-Venture zwischen der BMW Group und Critical Software.

Real I.S. wurde von der Anwaltskanzlei Linklaters rechtlich und steuerlich beraten. Gleeds Portugal, Cundall Spanien und FUNDEC leisteten Unterstützung in technischen Fragen. Deloitte unterstützte Real I.S. bei der finanziellen Due Diligence. RPE Portugal beriet bei den kommerziellen Aspekten der Transaktion. Status Capital wird als AIFM-Dienstleister fungieren.