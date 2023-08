REWE mietet 1.430 Quadratmeter im Projekt OVUM in Köln-Braunsfeld

Köln: Mit der Vermietung von 1.430 qm Gesamtfläche an REWE ist der Bürocampus OVUM in Köln-Braunsfeld vollständig vermietet. REWE mietet für 15 Jahre und fungiert als Nahversorger inklusive Gastronomieangebot für das Quartier und seine Umgebung. Das OVUM wurde von den Joint-Venture-Partnern FAY Projects und Alfons & alfreda realisiert und bietet 30.000 qm DGNB-Gold und WiredScore-Gold zertifizierte Gewerbefläche. Hauptmieter in dem um einen namensgebenden ovalen Platz gruppierten Campus ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.