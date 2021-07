Rietberg: Carestone übergibt neues Lebens- und Gesundheitszentrum auf historischem Gelände an WH Care

Rietberg : Carestone hat das neue Lebens- und Gesundheitszentrum „Mea Vita“ an der Stennerlandstraße “ auf dem 19.000 qm großen Gelände fertiggestellt. Die Bauarbeiten konnten fristgerecht durch die APE Rietberg GmbH & Co. KG beendet werden. Der errichtete Neubau auf dem 4.578 qm großen Areal der früheren Missionsschule bietet auf einer Brutto-Grundfläche von 6.044 qm Platz für 101 neue Pflegeplätze. Im Juni wurde das neue Pflegezentrum an den Betreiber WH Care übergeben, der die Einrichtung am 1. September 2021 eröffnen möchte.