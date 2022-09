Carestone erwirbt zwölf Bestandsimmobilien mit über 270 Seniorenwohn- und Pflegeapartments

Hannover: Die Carestone Gruppe hat ein Portfolio aus zehn Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien mit über 270 Apartments und zwei Verwaltungsgebäuden an sieben Standorten erworben. Der Kaufpreis liegt im guten zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Verkäufer der Objekte ist die Unternehmensgruppe Kunze aus der Region Oberlausitz. Bereits während des Ankaufsprozesses wurden mit aiutanda als neue Betreiberin langfristige Mietverträge über 20 Jahre geschlossen.

Die Transaktion mit über 270 Seniorenwohn- und Pflegeapartments umfasst Immobilien für betreutes Wohnen und stationäre Pflege sowie zwei Verwaltungsgebäude. Die zwölf Objekte in der Region Oberlausitz befinden sich an den Standorten Weißwasser, Boxberg, Rietschen, Schleife, Kollm, Görlitz, Bad Muskau. Diese sind optimal im regionalen Markt für Seniorenimmobilien positioniert und weisen insgesamt über 14.700 Quadratmeter Mietfläche aus. Die einzelnen Gebäude sind in einem sehr guten Zustand und wurden in den vergangenen Jahren entweder errichtet oder umfänglich saniert und modernisiert.