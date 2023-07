Nürnberg: Rödl & Partner hat die AccorInvest Gruppe beim Verkauf von sechs IBIS-Hotels in Aachen, Bonn, Bremen, Duisburg, Düsseldorf und Frankfurt rechtlich und steuerlich beraten. Die Grundstücke, auf denen sich die Hotels befinden, wurden nebst den Hotelgebäuden an die Sofidy Gruppe veräußert, die Hotelbetriebe an die Hotelkette B&B HOTELS.